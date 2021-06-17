Antalya'da gittiği güzellik merkezlerinde cildine zarar verildiğini iddia eden kadından "estetik" uyarısı

Antalya'da gittiği iki ayrı cilt bakım ve güzellik merkezinde yapılan işlem nedeniyle yüzünde yanıklar oluştuğunu iddia ederek, şikayetçi olan 42 yaşındaki Aslı İlhan, iyi araştırılmasını ve doktor kontrolünde estetik yaptırılmasını önerdi.

İlhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal medya reklamlarında rastladığı bir cilt bakımı ve güzellik salonuna bilgi almak için gittiğini ancak burada yaptırdığı işlemde yüzünün yandığını ileri sürdü.

Bir süre yanık kremi kullandığını dile getiren İlhan, yanık izlerinden kurtulmak için ikinci bir merkeze başvurduğunu ancak burada da cildinin yoğun işlem nedeniyle çok fazla yandığını belirtti.

Bu süreçte her iki merkezin yetkililerinin de kendisine yanıkların geçeceğini söylendiğini anlatan İlhan, şöyle devam etti:

"Kentteki özel bir hastaneye başvurdum. Yüzümün yandığını söylediler. Buradaki tedavilerden sonra yüzümde eskiye göre iyileşme sağlandı ancak iki ay daha tedavi görmem gerekiyor. Yanık izlerinin geçmesi için kremler kullanıyorum, hastanede işlemler uygulanıyor. Ben mağdur oldum, başkalarının canı yanmasın istiyorum. Kesinlikle çok iyi araştırıp, doktor kontrolündeki merkezlere gitsinler. Gerçekten çok zor bir süreçten geçtim ve hala geçiyorum, hem maddi hem psikolojik olarak çok yıprandım. Gittiğim merkezlerin sosyal medya hesaplarının çok fazla kişi tarafından takip edilmesinden ve fotoğrafların beğenilerinin fazla olmasından etkilenmiştim. Yaptırdığım işlemlere 6 bin lira ödedim ama iyi sonuç alamadığım gibi yüzüm eskisinden daha kötü bir duruma geldi."

İlhan, şikayetinden sonra her iki merkez için dava açıldığını ifade etti.

