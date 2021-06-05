Antalya'da güneşlenirken üzerine cankurtaran kulesi devrilen tatilci yaralandı

Antalya'da rüzgar nedeniyle devrilen cankurtaran kulesinin altında kalan tatilci yaralandı.

Muratpaşa ilçesinde falezlerdeki Erenkuş Plajı'nda güneşlenen Seyfi Sivri'nin (67) üzerine rüzgar nedeniyle ahşap cankurtaran kulesi devrildi.

Yaralanan Sivri, cankurtaranlar tarafından kulenin altından çıkartıldı.

Olay yerine gelen deniz polisi botuna alınan Sivri, Kaleiçi Yat Limanı'na götürüldü.

Burada bekleyen sağlık ekiplerince Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



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