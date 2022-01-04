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Antalya'da helikopter ve drone destekli trafik denetimi yapıldı

04.01.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da helikopter ve drone destekli trafik denetimi yapıldı

Antalya'da helikopter ve drone ile trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, Antalya kara yollarında helikopter ve drone destekli emniyet kemeri, radar, alkol, kırmızı ışık ve hatalı sollama gibi konularda denetim yapıldı.

Denetimler sonucu 1117 sürücüye çeşitli ihlallerden dolayı para cezası uygulandı.

Ayrıca, "Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı"nda 70 araç ve 320 yol kullanıcısına eğitim verildi.

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İmsak
06:38
Sabah
08:04
Öğle
13:07
İkindi
15:39
Akşam
18:00
Yatsı
19:21

Antalya Nöbetçi Eczaneler 4 Ocak Salı

Arı Eczanesi
Muratpasa
Bahar Eczanesi
Muratpasa
Beşkonak Eczanesi
Muratpasa
Çaybaşı Eczanesi
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