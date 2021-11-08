Antalya'da iki evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen iki şüpheliden biri tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla Ankara'da gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki evden ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, kimlikleri belirlenen şüpheliler S.Ş. (31) ve Z.O'nun (28) Ankara'ya kaçtıklarını tespit etti.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Çankaya ilçesindeki uygulama noktasında S.Ş. ve Z.O'yu yakaladı.

Zanlıların aracında yapılan aramada evlerden çalındığı öne sürülen yaklaşık 110 bin lira değerindeki ziynet eşyası ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden S.Ş. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Z.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

