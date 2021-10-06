Antalya'da internetten dolandırıcılık iddiasıyla 4 kişi tutuklandı

Antalya'da gerçekte olmayan ürünleri internet sitelerinde sahte satış ilanı vererek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ürün satışı yapılan internet siteleri aracılığıyla, gerçekte olmayan telefon, bilgisayar ve benzeri elektronik eşyaların sahte satış ilanını verip, parayı aldıktan sonra ürünü göndermeyerek 27 kişiyi dolandırdıkları ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışmanın ardından belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda B.C, H.Y, H.D. ve M.S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

