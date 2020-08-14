YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu

Antalya'da iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu

ANTALYA HABERLERİ  | 14.08.2020 14:27 | Son Güncelleme

Antalya'da iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu

Antalya'da bir iş yerinde çıkan yangın, hasara yol açtı.

Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi'nde 15 katlı binanın zemin katındaki kullanılmayan iş yerinde dumanların çıktığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye sevk edilen 5 itfaiye ekibi, iş yerini saran alevlere müdahale etti. Çevredeki vatandaşlar da hortumlarla alevleri söndürmeye çalıştı.

Yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

İş yerinin kullanılamaz hale geldiği yangında, çevresindeki 5 palmiye ağacı da zarar gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

En Çok Okunan Yerel Haberler

İstanbul Beylikdüzü'nde 2017'de yaşanan helikopter kazasının raporu tamamlandı

İstanbul Beylikdüzü'nde 2017'de yaşanan helikopter kazasının raporu tamamlandı

Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir raporu istedi

Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir raporu istedi

İzmarite niyet, vatosa kısmet

İzmarite niyet, vatosa kısmet

Kartal Belediyesinin yeni kreşi öğrencileriyle buluşmak için gün sayıyor

Kartal Belediyesinin yeni kreşi öğrencileriyle buluşmak için gün sayıyor

Akdeniz Üniversitesi rektörlüğüne Prof.Dr. Özlenen Özkan atandı

Akdeniz Üniversitesi rektörlüğüne Prof.Dr. Özlenen Özkan atandı

Giresunspor resmi ürünler artık Fiskobirlik mağazalarında satılabilecek

Giresunspor resmi ürünler artık Fiskobirlik mağazalarında satılabilecek

Antalya Namaz Vakitleri 14 Ağustos Cuma

İmsak
04:38
Sabah
06:07
Öğle
13:07
İkindi
16:52
Akşam
19:57
Yatsı
21:20

Antalya Nöbetçi Eczaneler14 Ağustos Cuma

Asya Eczanesi
Muratpasa
Berkay Eczanesi
Muratpasa
Bulvar Eczanesi
Muratpasa
Cihan Dinç Eczanesi
Muratpasa
Özçağlar Eczanesi
Muratpasa
Yeşilbahçe Eczanesi
Muratpasa
Banu Yalçın Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

GÜNCELLEME 2 - Antalya'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

GÜNCELLEME 2 - Antalya'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Rusya’ya Kübra Barut imzası

Rusya’ya Kübra Barut imzası

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.