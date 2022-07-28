Antalya’da jandarma telefon dolandırıcılığını engelledi

Antalya’nın Serik ilçesinde jandarma ekipleri, bir kişinin kendisini dolandırmak isteyenlerin banka hesabına para yatırmasını engelledi.
Gebiz Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekipleri, bir bankamatik önünde telefonla konuşan O.K'nin hareketlerinden şüphelendi.
Kendisini savcı olarak tanıtan kişinin verdiği hesap numarasına 31 bin lira yatırmaya çalıştığını belirten O.K'yi uyaran jandarma ekipleri, bu kişinin dolandırılmasını engelledi.
O.K'yi arayanların R.E. ve H.D. olduğu tespit eden ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Dolandırılmaktan kurtarılan O.K, jandarma ekiplerine teşekkür etti.
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