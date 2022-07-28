YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya’da jandarma telefon dolandırıcılığını engelledi

Antalya’da jandarma telefon dolandırıcılığını engelledi

28.07.2022 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da jandarma telefon dolandırıcılığını engelledi

Antalya’nın Serik ilçesinde jandarma ekipleri, bir kişinin kendisini dolandırmak isteyenlerin banka hesabına para yatırmasını engelledi.

Gebiz Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekipleri, bir bankamatik önünde telefonla konuşan O.K'nin hareketlerinden şüphelendi.

Kendisini savcı olarak tanıtan kişinin verdiği hesap numarasına 31 bin lira yatırmaya çalıştığını belirten O.K'yi uyaran jandarma ekipleri, bu kişinin dolandırılmasını engelledi.

O.K'yi arayanların R.E. ve H.D. olduğu tespit eden ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Dolandırılmaktan kurtarılan O.K, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da midibüsle kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandıAntalya'da midibüsle kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Samsun'da kadının kolyesini çalan kapkaç zanlısını vatandaş yakaladıSamsun'da kadının kolyesini çalan kapkaç zanlısını vatandaş yakaladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajıCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı
Anahtar Kelimeler:
antalya dolandırıcılık Serik

Antalya Namaz Vakitleri 28 Temmuz Perşembe

İmsak
04:16
Sabah
05:52
Öğle
13:09
İkindi
16:57
Akşam
20:15
Yatsı
21:45
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

10.000 km uzakta, evli ve yaşını gizleyen bir adamla nişanlı!

10.000 km uzakta, evli ve yaşını gizleyen bir adamla nişanlı!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.