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Antalya'da karısını bıçakla öldüren sanık hakim karşısında

25.12.2023 12:36 | Son Güncelleme:
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Antalya'nın Kepez ilçesinde tartıştığı eşini bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Metin S, öldürdüğü eşi Ceylan S'nin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen Metin S, olayın kıskançlık nedeniyle yaşandığını ve eşinin kendisini aldattığını iddia etti.

Bu nedenle eşiyle tartıştıklarını öne süren sanık, "Ceylan bıçak alıp üzerime doğru geldi. Vurdum ve yere düştü. Bıçağı yerden aldım. O an kendimi kaybettim hatırlamıyorum. Kaç kez bıçakla vurduğumu ve neresine vurduğumu hatırlamıyorum. Öldürme kastım yoktu. Pişmanım." diye konuştu.

Sanık, çocuklarının "Babam bıçağı yanında getirdi" yönündeki ifadelerinin doğru olmadığını da iddia ederek, "Yere düşürmeden önce eşim boğazına süpürgenin kablosunu dolayarak bayılma numarası yapmıştı. Pişmanım, çocuklarımın ifadesini kabul etmiyorum." dedi.

Tanık olarak dinlenen maktulün kardeşi M.Ö. ise 2012'de evlenen kardeşinin 2013'te doğan ilk çocuğundan sonra sürekli şiddet görmeye başladığını belirtti.

Kardeşinin kadın sığınma evlerinde de kaldığını anlatan tanık, "Şiddet sürekli devam etti. 2022 Mayıs ayında kardeşim yanıma gelerek benim evime sığındı. Sanıktan kaçtı. Sanık, babamızı öldüreceği şeklinde tehditler ederek onu zorla evine götürdü. Ölmeden 2 ay önce sanık kardeşimi babamın evinden zorla aldı. Araya sanığın akrabaları girmeseydi ablam daha önce ölmüş olacaktı. Kardeşimin sanığı aldatması söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

Ağabey Ç.D. de sanığın sığındığı baba evinden tehditle aldığı kız kardeşini Batman'a götürerek darbettiğini öne sürdü.

Darp üzerine kız kardeşinin karakola giderek şikayetçi olduğunu, uzaklaştırma kararı aldırdığını ve boşanma davası açtığını belirten Ç.D, "Kardeşim evliliği boyunca sanıktan şiddet görmüştür." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

OLAY

Şelale Mahallesi'nde 20 Mayıs'ta 4 çocuk annesi Ceylan S. (30) çıkan tartışmanın ardından kocası Metin S. (30) tarafından bıçaklanmış, çocukların balkona çıkarak yardım istemesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirlemişti. Polise teslim olan şüpheli tutuklanmıştı.

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