YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da keçi otlatma kavgasında bir kişiyi öldürdüğü öne sürülen sanık yargılanıyor

Antalya'da keçi otlatma kavgasında bir kişiyi öldürdüğü öne sürülen sanık yargılanıyor

04.11.2021 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da keçi otlatma kavgasında bir kişiyi öldürdüğü öne sürülen sanık yargılanıyor

Antalya'da parkta keçi otlama kavgasında bir kişiyi satırla öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mert Can D, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Söz verilen sanık Mert Can D, evde bilgisayar oyunu oynadığı sırada kız kardeşinin bir grubun anne ve babasını dövdüğünü söylemesiyle olayı öğrendiğini söyledi.

Evde bulunan kurusıkı tabancayı alarak olay yerine gittiğini belirten Mert Can D, kalabalık bir grubun elinde demir sopa ve bıçak olduğunu, grubu dağıtmak için havaya ateş açtığını kaydetti.

Bunun üzerine annesinin isteğiyle eve gittiğini ancak kavganın büyümesi üzerine tekrar geri döndüğünü anlatan Mert Can D, "Kalabalık grup babamı dövüyordu, annemde onu kurtarmaya çalışıyordu. Maktul anneme sopayla vurmaya çalışıyordu, ben de annemi çekip kurtarırken maktulün kardeşi demirle bana saldırırken maktulün kafasına vurdu. Ben de anneme saldırmasın diye müdahale ettim. Ben maktulü öldürmedim." ifadesini kullandı.

Müşteki Gülperi U, olay günü parkta keçi otlatıldığını, muhtarın keçileri otlatan kişiyi uyarmak istediğini söyledi.

Olayın büyüyerek kavgaya dönüştüğünü, muhtarı tanıyan herkesin de olay yerine geldiğini aktaran Gülperi U, "Mert Can silahıyla 3-4 el ateş etti. Eşime doğru ateş edince Eşref Demircan silahı aldı ve polise teslim etmek için arabaya attı. O sırada sanık küfrederek eve gitti ve satır getirdi. Arabanın yanında bekleyen Eşref Demircan'a saldırdı." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Bir kişinin, 8 Temmuz'da Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'ndeki parkta keçi otlatması üzerine çıkan tartışmada satırla yaralanan Eşref Demircan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan Mert Can D. tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç olay! Arılardan kaçtı, piranalara yem olduKorkunç olay! Arılardan kaçtı, piranalara yem oldu
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
Ironman Türkiye yarışları sona erdiIronman Türkiye yarışları sona erdi
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 5 Kasım Cuma

İmsak
05:57
Sabah
07:18
Öğle
12:46
İkindi
15:38
Akşam
18:04
Yatsı
19:20

Antalya Nöbetçi Eczaneler 5 Kasım Cuma

Asya Eczanesi
Muratpasa
Beşkonak Eczanesi
Muratpasa
Canbey Eczanesi
Muratpasa
Evrim Eczanesi
Muratpasa
Merve Eczanesi
Muratpasa
Sıhhiye Eczanesi
Muratpasa
Aydınlık Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Hatay'da nehre atlayan 3 arkadaştan biri boğuldu

Hatay'da nehre atlayan 3 arkadaştan biri boğuldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Sivasspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Çukurca Kaymakamlığı, güvenlik güçleri ve korucularla ilgili paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi

Çukurca Kaymakamlığı, güvenlik güçleri ve korucularla ilgili paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi

Balıkesir'deki silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında

Balıkesir'deki silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.