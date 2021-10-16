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Antalya'da kendisini istihbarat görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılık zanlısı tutuklandı

16.10.2021 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da kendisini istihbarat görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılık zanlısı tutuklandı

Antalya'da kendisini istihbarat görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Emekli doktor O.U, telefonda kendisini istihbarat görevlisi olarak tanıtan kişinin, kimliğinin terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı yalanı üzerine bankadaki 1 milyon lirasını çektikten sonra şüphelenip Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

Bunun üzerine harekete geçen Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, O.U'nun evinin çevresinde önlem alıp parayı almaya gelen şüpheli S.D'yi yakaladı.

Gözaltına alınan ve "silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma" ile "reşit olmayanla cinsel ilişki" suçlarından sabıkası olduğu anlaşılan S.D, emniyetteki işlemlerinin ardından "nitelikli dolandırıcılık"tan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
antalya dolandırıcılık

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