Antalya'da kumar operasyonunda tarihi eser ele geçirildi

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda tarihi eser olduğu belirlenen parçalar ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, çobanlık yapan İ.Ç'nin Karadağ Mahallesi'nde bulunan çadırında kumar oynattığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Çadırda yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen üzerinde motif bulunan 12 metal sikke, metal kanca şekilli parça, metal halkalı düğme ve bin 420 lira ele geçirildi.

Tarihi eser kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan zanlı hakkında, kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı gerekçesiyle de bin 326 lira para cezası uygulandı.

