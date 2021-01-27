YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da kumar operasyonunda tarihi eser ele geçirildi

Antalya'da kumar operasyonunda tarihi eser ele geçirildi

27.01.2021 13:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da kumar operasyonunda tarihi eser ele geçirildi

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda tarihi eser olduğu belirlenen parçalar ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, çobanlık yapan İ.Ç'nin Karadağ Mahallesi'nde bulunan çadırında kumar oynattığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Çadırda yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen üzerinde motif bulunan 12 metal sikke, metal kanca şekilli parça, metal halkalı düğme ve bin 420 lira ele geçirildi.

Tarihi eser kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan zanlı hakkında, kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı gerekçesiyle de bin 326 lira para cezası uygulandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çektiği video kurgu çıkmıştı! O YouTuber'a gözaltı kararı Çektiği video kurgu çıkmıştı! O YouTuber'a gözaltı kararı
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi

Antalya Namaz Vakitleri 27 Ocak Çarşamba

İmsak
06:34
Sabah
07:56
Öğle
13:15
İkindi
16:00
Akşam
18:24
Yatsı
19:41

Antalya Nöbetçi Eczaneler27 Ocak Çarşamba

Cadde Eczanesi
Muratpasa
Dikilitaş Eczanesi
Muratpasa
Doğuş Eczanesi
Muratpasa
Meltem Mert Eczanesi
Muratpasa
Olcay Eczanesi
Muratpasa
Özkent Eczanesi
Muratpasa
Cengiz Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Diğer Haberler

Halk Et Tırı’nda bir günde bir ton et ürünü satıldı

Halk Et Tırı’nda bir günde bir ton et ürünü satıldı

ATB Başkanı Ali Çandır: "İhracatta tarımın payı arttı"

ATB Başkanı Ali Çandır: "İhracatta tarımın payı arttı"

Fırtına sebebiyle devrilen dev ağaç parçalanarak kaldırıldı

Fırtına sebebiyle devrilen dev ağaç parçalanarak kaldırıldı

Erenköy’e konforlu şehircilik hizmetleri geliyor

Erenköy’e konforlu şehircilik hizmetleri geliyor

Erenköy’e konforlu şehircilik hizmetleri geliyor

Erenköy’e konforlu şehircilik hizmetleri geliyor

Muratpaşa, elektronik ihale ve depo kayıt sistemini buluşturdu

Muratpaşa, elektronik ihale ve depo kayıt sistemini buluşturdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.