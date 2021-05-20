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Antalya'da lastiği patlayan tırda çıkan yangın söndürüldü

20.05.2021 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da lastiği patlayan tırda çıkan yangın söndürüldü

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde lastiğinin patlaması sonucu yangın çıkan tırda hasar oluştu.

Hasan Akdanalı'nın kullandığı 19 UF 999 plakalı toprak yüklü tırın lastiği, Manavgat-Akseki kara yolu Ahmetler Kavşağı yakınlarında patladı. Patlayan lastik, sürtünmenin etkisiyle alev aldı.

Alevleri fark eden Akdanalı, aracı yol kenarına çekerek yangına müdahale etti. Diğer sürücülerin de yardım etmesine rağmen alevler tırın dorsesine sıçradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediye İtfaiyesi ve Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle tırda hasar oluştu.

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Anahtar Kelimeler:
antalya yangın Manavgat

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