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Antalya'da metruk binada çıkan yangın hasara neden oldu

25.04.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da metruk binada çıkan yangın hasara neden oldu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 3 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Deniz Mahallesi 121 Sokak'taki 3 katlı metruk binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 4 itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yan taraftaki binalara sıçramadan söndürülen yangın hasara yol açtı.

Mahalle sakinlerinden Deniz Aydın, gazetecilere, yangının çıktığı binanın kentsel dönüşüm kapsamında boşaltıldığını söyledi.

Binada hala kentsel dönüşümün başlamadığını belirten Aydın, madde bağımlılarının içeri girip çıktığını, yangını da onların çıkarmış olabileceğini ileri sürdü.

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