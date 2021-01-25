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Antalya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

25.01.2021 14:35 | Son Güncelleme:
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Antalya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Tekke Mahallesi'nden Gebiz Mahallesi'ne giden Ü.V'nin (37) kullandığı 07 AEZ 849 plakalı motosiklet ile aynı istikamette ilerleyen Ç.Ş. (23) idaresindeki 07 ABY 106 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada motosikletteki B.Ç. (49) isimli kadın yaşamını yitirdi, yaralanan sürücü Ü.V. Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza yerinden kaçan otomobil sürücüsü Ç.S. ile araçta bulunan N.C.D, jandarma ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Otomobil sürücüsünün 2,10 promil alkollü olduğu belirlendi.

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