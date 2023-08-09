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Antalya'da motosikletle elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

09.08.2023 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde motosikletle elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde Nuri Toksöz idaresindeki 07 ASU 891 plakalı motosiklet ile S.Ö.E'nin kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan araç sürücüleri yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü Toksöz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bu arada Toksöz'ün CHP Gazipaşa İlçe Kongresi'nde oy kullanmaya giderken hayatını kaybetmesi üzerine kongre ertelendi.​​​​​​​

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Anahtar Kelimeler:
Gazipaşa CHP kaza

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