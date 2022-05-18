Antalya'da Müzeler Günü dolayısıyla fotoğraf sergisi açıldı

Antalya'da 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü dolayısıyla "Süleyman Fikri Erten'in Vizöründen Antalya Fotoğraf Sergisi" açıldı.

Antalya Müzesi'ndeki serginin açılışına katılan Vali Ersin Yazıcı, burasının Türkiye'nin en önemli müzelerinden olduğunu söyledi.

Müzede sergilenenlerden daha fazla eserin depoda bulunduğunu dile getiren Yazıcı, "Daha büyük müzelere ihtiyacımız var. Antalya'da binlerce yıllık tarih, kültür var. Bizden önceki medeniyetlerin de nasıl yaşadığını anlatan, gösteren, yaşatan müzelerimiz var. Herkesi bu hafta özellikle müzelerimizi ziyaret etmeye davet ediyorum." dedi.

Yazıcı, ardından 1922'de Antalya Müzesini kuran Erten'in o dönemde çektiği fotoğraflardan oluşan sergiyi gezerek, Müze Müdürü Mustafa Demirel'den bilgi aldı.

