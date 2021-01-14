YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da ocak ayında deniz keyfi

Antalya'da ocak ayında deniz keyfi

14.01.2021 15:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da ocak ayında deniz keyfi

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler, mevsim kış olmasına rağmen denize girmenin keyfini yaşadı.

Kentte iki gündür aralıklarla etkili olan gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar, yerini güneşli havaya bıraktı.

Havanın 17, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece ölçüldüğü Antalya'da, vatandaşlar ve yabancı turistler, Konyaaltı Sahili'ni tercih etti.

Ocak ayı olmasına rağmen burada denizi giren tatilcilerden bazıları güneşlendi bazıları ise çocuklarıyla kumsalda oynadı. Deniz kenarına kamp sandalyelerini kuranlar ise termoslarla getirdikleri kahve ve çaylarını içti, yemek yedi.

"Babel" isimli köpeğiyle plajda güneşlenenlerden Tanya Gündüz, AA muhabirine, yağmurlu havadan sonra güneşin çok iyi geldiğini söyledi.

Köpeğinin denizi sevdiğini belirten Gündüz, "Köpeğimi gezdirmek için geldim, birlikte kek yiyoruz. Mamasından çok benim yiyeceklerimi seviyor. Harika bir hava var. Annemle arada gelip denize giriyoruz." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Motorlu taşıtlar sınavında mikro kamera şoku! Böyle kopya çekmişler Motorlu taşıtlar sınavında mikro kamera şoku! Böyle kopya çekmişler
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Antalya Namaz Vakitleri 14 Ocak Perşembe

İmsak
06:38
Sabah
08:03
Öğle
13:11
İkindi
15:48
Akşam
18:10
Yatsı
19:29

Antalya Nöbetçi Eczaneler14 Ocak Perşembe

Flora Eczanesi
Muratpasa
Muz Eczanesi
Muratpasa
Öznur Eczanesi
Muratpasa
Seda Özen Eczanesi
Muratpasa
Şarampol Eczanesi
Muratpasa
Termessos Eczanesi
Muratpasa
Nehir Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı günlük hasta sayısı 1000'in altına indi

Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı günlük hasta sayısı 1000'in altına indi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi

Kocaeli’de 13 bin 660 adet makaron ele geçirildi

Kocaeli’de 13 bin 660 adet makaron ele geçirildi

Kayserispor’a eski başkandan destek

Kayserispor’a eski başkandan destek

Diğer Haberler

Alanya’da sağlık çalışanları aşılanmaya başlandı

Alanya’da sağlık çalışanları aşılanmaya başlandı

ATSO Başkanı Çetin: " Destekler seçici ve sektörel bazda olmalı"

ATSO Başkanı Çetin: " Destekler seçici ve sektörel bazda olmalı"

ASAT Alanya Konaklı Arıtma Tesisi’nin kapasitesini iki katına çıkarıyor

ASAT Alanya Konaklı Arıtma Tesisi’nin kapasitesini iki katına çıkarıyor

ASAT Alanya Konaklı Arıtma Tesisi’nin kapasitesini iki katına çıkarıyor

ASAT Alanya Konaklı Arıtma Tesisi’nin kapasitesini iki katına çıkarıyor

OFM’de sağlık çalışanlarına aşılama başladı

OFM’de sağlık çalışanlarına aşılama başladı

Büyükşehir’den kavşaklara peyzaj düzenlemesi

Büyükşehir’den kavşaklara peyzaj düzenlemesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.