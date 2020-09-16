Antalya'da otluk alanda yangın

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince güçlükle söndürüldü.

Bayındır Mahallesi'ndeki plastik kutu ve kartonların bulunduğu otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevleri söndürmeye çalışan ancak başarılı olamayan mahalle sakinleri, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Polisler parfüm şişesi gibi atıklar nedeniyle zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu alanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle güçlükle söndürüldü.

Ekipler yanan alanda bir süre soğutma çalışması yaptı.

