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Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

29.05.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomobil sürücüsünün kaza yerinden koşarak uzaklaşması güvenlik kamerasına yansıdı

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Sürücüsü tespit edilemeyen 07 AVL 991 plakalı otomobil, Manavgat-Antalya kara yolu Sanayi Kavşağı'nda, Mustafa Maslak'ın kullandığı 07 YKZ 38 plakalı motosikletle çarpıştı.

Refüjdeki tel örgüleri yıkıp karşı şeride geçen otomobil, başka bir araca çarptıktan sonra kaldırıma çıkarak durabildi.

Otomobil sürücüsü, koşarak kaza yerinden uzaklaştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, motosiklet sürücüsü Maslak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Maslak'ın cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Bu arada, otomobil sürücüsünün kaza yerinden kaçması bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, çarpışmanın ardından ters şeride giren aracın kaldırımda bir süre ilerledikten sonra durması ve araçtan inen sürücünün koşarak bölgeden uzaklaşması yer alıyor.

Polis ekipleri, otomobil sürücüsünün kimliğinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

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