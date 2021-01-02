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Antalya'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

ANTALYA HABERLERİ  | 02.01.2021 00:56 | Son Güncelleme

Antalya'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip trafiğe çıkan ve denetim yapan polislerin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.

Konyaaltı Caddesi Atatürk Bulvarı'nda uygulama yapan polis ekipleri, bir otomobilin sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu.

İhtara uymayarak uygulama noktasından kaçan aracın sürücüsü, polislerin kovalamacası sonucu Meltem Mahallesi'ndeki ara sokakta yakalandı.

Alkollü olduğu ve daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu belirtilen sürücü E.Y.D. ile polise zorluk çıkan eşi B.D, gözaltına alındı.

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