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Antalya'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

22.01.2021 09:40 | Son Güncelleme:
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Antalya'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki yapan ve satanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce V.D. ile H.B'nin sahte içki üretimi yaptıkları belirlendi.

V.D'nin ilçe merkezindeki ve H.B'nin Antalya merkezdeki evlerine düzenlenen operasyonda 605 litre etil alkol, 79 şişe sahte içki, 10 litre sahte alkol, 11 boş içki şişesi, 5 litrelik boş etil alkol bidonu ve 25 etiket ele geçirildi.

Operasyonda V.D. ile H.B. gözaltına alındı.

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