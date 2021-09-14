Antalya'da sahte para operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde piyasaya sahte para sürmeye çalıştığı iddia edilen 3 kişi yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürütülen istihbarat çalışması ve fiziki takip sonucu bazı şüphelilerin sahte paraları piyasaya süreceği bilgisine ulaştı.
Ekiplerce, Şekerhane Mahallesi'nde bir kafeye düzenlenen operasyonda M.A.M, A.Ş. ve M.K. gözaltına alındı. Şüpheli M.A.M'ın ev ve üst aramasında 29 bin 800 liralık sahte banknot ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz