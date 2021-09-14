YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da sahte para operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Antalya'da sahte para operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

14.09.2021 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da sahte para operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde piyasaya sahte para sürmeye çalıştığı iddia edilen 3 kişi yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ​​​​​​​yürütülen istihbarat çalışması ve fiziki takip sonucu bazı şüphelilerin sahte paraları piyasaya süreceği bilgisine ulaştı.

Ekiplerce, Şekerhane Mahallesi'nde bir kafeye düzenlenen operasyonda M.A.M, A.Ş. ve M.K. gözaltına alındı. Şüpheli M.A.M'ın ev ve üst aramasında 29 bin 800 liralık sahte banknot ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mor altın olarak bilinen lavanta her derde deva!Mor altın olarak bilinen lavanta her derde deva!
Korkutan artış! Belirtileri yaşayan hastaneye koşuyor Korkutan artış! Belirtileri yaşayan hastaneye koşuyor
Antalya'da 4 milyon 574 bin 700 makaron ele geçirildiAntalya'da 4 milyon 574 bin 700 makaron ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
polis Alanya

Antalya Namaz Vakitleri 16 Eylül Perşembe

İmsak
05:13
Sabah
06:33
Öğle
12:57
İkindi
16:27
Akşam
19:11
Yatsı
20:27

Antalya Nöbetçi Eczaneler16 Eylül Perşembe

Farma Lara Eczanesi
Muratpasa
Lara Park Eczanesi
Muratpasa
Merve Eczanesi
Muratpasa
Nokta Eczanesi
Muratpasa
Oktay Eczanesi
Muratpasa
Ümit Eczanesi
Muratpasa
Baraj Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Filistinli tıp öğrencisi nişanlanacağı gün kaybolmuş

Filistinli tıp öğrencisi nişanlanacağı gün kaybolmuş

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bursa’nın “Karagöz”ü Hüseyin Bağlar hayatını kaybetti

Bursa’nın “Karagöz”ü Hüseyin Bağlar hayatını kaybetti

Elazığ'da bıçaklı saldırıya uğrayan Japon turist yaralandı

Elazığ'da bıçaklı saldırıya uğrayan Japon turist yaralandı

Hatay'da bir kadına otomobille çarparak ölümüne sebebiyet verdiği iddiasıyla yakalanan sürücü tutuklandı

Hatay'da bir kadına otomobille çarparak ölümüne sebebiyet verdiği iddiasıyla yakalanan sürücü tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.