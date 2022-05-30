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Antalya'da saman balyaları yüklü kamyonet yandı

30.05.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da saman balyaları yüklü kamyonet yandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde park halindeki saman balyaları yüklü kamyonette çıkan yangın hasara yol açtı.

Ulukapı Mahallesi Yukarı Bayır mevkisinde Osman Şen'e ait park halindeki saman balyası yüklü kamyonette bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kamyonetten çevreye de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangında kamyonet kullanılamaz hale gelirken, kamyonetin önünde durduğu 3 katlı binada küçük çaplı hasar oluştu.

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Anahtar Kelimeler:
antalya yangın Manavgat

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