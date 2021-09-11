Antalya'da sazlık alana sıçrayan anız yangınına müdahale ediliyor

Antalya'da sazlık alana sıçrayan anız yangınına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Kepez ilçesi Beşkonaklılar Mahallesi'ndeki tarım arazisinde başlayan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile arazöz sevk edildi. Alevler, rüzgarın da etkisiyle sazlık alana sıçradı.

Yanan bölgenin çevresinde ev ve seraları bulunanlar da kova ve hortumlarla söndürme çalışmalarına destek verdi.

Bölgede ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

