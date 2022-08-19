YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da servis midibüsü ile çekicinin çarpışması sonucu 27 kişi yaralandı

Antalya'da servis midibüsü ile çekicinin çarpışması sonucu 27 kişi yaralandı

19.08.2022 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da servis midibüsü ile çekicinin çarpışması sonucu 27 kişi yaralandı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, servis midibüsü ile çekicinin çarpışması sonucu serviste bulunan 4'ü ağır 27 kişi yaralandı.

Şehmuz Fidan yönetimindeki 07 ANG 938 plakalı servis midibüsü, Topçam bölgesinde Ömer Kızılağaç (22) idaresindeki 07 VFB 08 plakalı çekiciye arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan midibüs şoförü ve 26 yolcu çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 4'ünün durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Çekici sürücüsü Kızılağaç ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akdeniz Üniversitesi kök hücre ve yapay organ üretim çalışmalarına başlayacakAkdeniz Üniversitesi kök hücre ve yapay organ üretim çalışmalarına başlayacak
Dört aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandıDört aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Erzurum'da iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandıErzurum'da iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
hastane çekici jandarma yaralı

Antalya Namaz Vakitleri 19 Ağustos Cuma

İmsak
04:43
Sabah
06:10
Öğle
13:06
İkindi
16:49
Akşam
19:52
Yatsı
21:13
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çiftlerin cinsel ilişki görüntülerini izleyip yorum yapıyor

Çiftlerin cinsel ilişki görüntülerini izleyip yorum yapıyor

Transparan iç çamaşırıyla poz verdi! Olay yaratan paylaşım

Transparan iç çamaşırıyla poz verdi! Olay yaratan paylaşım

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Cinsel ilişki sesleri evinde yankılandı! “Tavsiye almaya...”

Cinsel ilişki sesleri evinde yankılandı! “Tavsiye almaya...”

Herkes yanlış biliyor: Zevk değil acı veriyor!

Herkes yanlış biliyor: Zevk değil acı veriyor!

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.