Antalya'da servis midibüsü ile çekicinin çarpışması sonucu 27 kişi yaralandı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, servis midibüsü ile çekicinin çarpışması sonucu serviste bulunan 4'ü ağır 27 kişi yaralandı.

Şehmuz Fidan yönetimindeki 07 ANG 938 plakalı servis midibüsü, Topçam bölgesinde Ömer Kızılağaç (22) idaresindeki 07 VFB 08 plakalı çekiciye arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan midibüs şoförü ve 26 yolcu çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 4'ünün durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Çekici sürücüsü Kızılağaç ise kazadan yara almadan kurtuldu.



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