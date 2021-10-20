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Antalya'da silahlı kavgada ölen kişinin cenazesi babasına teslim edildi

20.10.2021 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oğlunun tabutunu taşıyan Tacettin Yüksel: - "Kavgada silahla üç el ateş edip vuruyorlar. Çocuğum düştükten sonra da kaldırım taşıyla başına vuruyorlar. Bu nasıl bir caniliktir"

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan kavgada silahla vurularak hayatını kaybeden kişinin cenazesi babası tarafından teslim alındı.

Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada silahla vurularak öldürülen Mehmet Yüksel'in (34) cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından babası Tacettin Yüksel'e (65) teslim edildi.

Oğlunun cenazesini taşıyan Tacettin Yüksel'in gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Cenaze, toprağa verilmek üzere Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine götürüldü.

Öte yandan olayda ağır yaralanan Metehan Gözükara'nın (26), hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

- "Bu nasıl bir caniliktir"

Tacettin Yüksel, gazetecilere, yaklaşık bir ay önce oğlunun eşi ve köpeğiyle bir restorana yemeğe gittiğini belirterek, arkalarındaki masaya oturan yabancı uyruklu üç kişiyle köpek yüzünden tartıştığını belirtti.

Karşı grup laf atmaya devam edince, kavga çıktığını ve oğlunun iki kaburgasının bu kişiler tarafından kırıldığını iddia eden Yüksel, "Kavgadan 3-5 gün sonra 'Barışacaksan barışalım yoksa düşmansak düşman' olalım diye tehdit mesajı gönderdiler. Buna çok da önem vermedik. Çocuğumla önceki gün Mahmutlar'da yine bir restoranda karşılaşıyorlar. Yine saldırıyorlar. Çocuğum da gözü pektir. Kavgada silahla üç el ateş edip vuruyorlar. Çocuğum düştükten sonra da kaldırım taşıyla başına vuruyorlar. Bu nasıl bir caniliktir." dedi.

Olaydan sonra kaçan şüphelilerin evlerinde jandarma tarafından yapılan aramada, esrar ve uyuşturucu hap bulunduğunu öne süren Yüksel, "Halen daha aranıyorlar. Benim çocuğumu katlettiler." ifadesini kullandı.

Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi'nde dün iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Yüksel (34) ve Metehan Gözükara (26) silahla yaralanmıştı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet Yüksel müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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