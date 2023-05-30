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Antalya'da silahlı saldırıda iki kişi yaralandı

30.05.2023 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Kepez ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Fabrikalar Mahallesi'ndeki Kepez Balık Çarşısı ve Organik Pazarı'na motosikletle gelen iki şüpheli, kasap dükkanında oturan A.K. (36) ile F.E'ye (41) silahla ateş açtıktan sonra kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bel ve ayaklarından yaralandıkları belirlenen ve sağlık ekiplerince Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan A.K. ve F.E'nin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Olay yerinde 50'ye yakın boş mermi kovanı bulan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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