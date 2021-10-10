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Antalya'da sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen çift öldü

10.10.2021 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen çift öldü

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen çift hayatını kaybetti.

Veli (70) ve Dursun Dinçer (63) çiftinden bir süredir haber alamayan çocukları, İmrahor Mahallesi'ndeki evlerine gitti.

Çifti evde hareketsiz halde bulan çocukları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri, Dinçer çiftinin sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüklerini belirledi.

Çiftin cenazeleri, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Otopsiden sonra yakınları tarafından alınan cenazelerin, Korkuteli ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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