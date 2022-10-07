Antalya'da suç örgütü operasyonunda 44 şüpheli gözaltına alındı

Antalya merkezli 9 ilde silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 44 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurdukları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Antalya merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon başlatan ekipler, belirlenen adreslerdeki 44 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin, bulundukları şehirlerde "nitelikli yağma, gasp, yaralama, tefecilik" gibi suçlara karıştıkları belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifade işlemleri tamamlanan 44 şüpheliden 35'i, çevik kuvvet ekipleri eşliğinde elleri plastik kelepçeli şekilde adliyeye sevk edildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz