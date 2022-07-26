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Antalya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

26.07.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Antalya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 35 parça tarihi eserin ele geçirildiği operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliler A.Y. ve R.G'nin tarihi eser kaçakçılığı yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin bulunduğu araç, Evrenseki Mahallesi'nde durduruldu.

Araçta yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen kalp ve yaprak şeklinde 14 altın kolye ucu, taşlı 3 altın kolye ucu, hilal şeklinde 2 altın küpe, püsküllü 2 altın küpe, altın hızma, altın yüzük, altın çocuk kolyesi ve 11 yakut ele geçirildi.

Şüpheliler, A.Y. ve R.G. gözaltına alındı.

Antalya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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