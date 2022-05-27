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Antalya'da trafik kazasında ölen anne ve kızının cenazeleri teslim alındı

27.05.2022 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da trafik kazasında ölen anne ve kızının cenazeleri teslim alındı

Antalya'da otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu hayatını kaybeden anne ve kızının cenazeleri yakınları tarafından teslim alındı.

Aksu ilçesindeki trafik kazasında yaşamını yitiren öğretmen Derya Akgül (36) ve kızı Defne'nin (7) cenazelerinin Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Anne ve kızının cenazeleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli astsubay baba Seyfullah Akgül ile yakınları tarafından teslim alındı.

Cenazelerin Çankırı'da toprağa verileceği öğrenildi.

Serik Caddesi'nde dün öğretmen Akgül idaresindeki otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü ile kızı Defne (7) hayatını kaybetmiş, oğlu Ilgaz (4) hafif yaralanmıştı.

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trafik kazası antalya Öğretmen

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