Antalya’da uyuşturucu deposuna baskın: 2 gözaltı

Antalya’da evinde uyuşturucu depolayan biri yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik olarak sürdürülen çalışmalarda, O.K. isimli şahsın Kuşkavağı Mahallesinde bir ikamette uyuşturucu/uyarıcı madde sattığı ve depoladığı yönünde bilgiler elde edildi. İkamette yapılan aramada, daralı 535 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili ikamette bulunan O.K. ve İran uyruklu A.G. isimli şahıslar yakalandı.

Şüpheli O.K. ve İran uyruklu A.G. “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak” suçundan Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.