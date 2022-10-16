Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 3 kilo 800 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Operasyonda B.B. ve A.M.K. gözaltına alındı.

Operasyon anları polis ekiplerince görüntülendi.



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