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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

29.10.2021 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Side ve Kumköy bölgelerinde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen F.B. (33), G.U. (30), E.H. (29) ve F.Ç'nin (30) ev, iş yeri ve araçlarında arama gerçekleştirildi.

Aramada, bir miktar esrar ve uyuşturucu hap, 5 kök Hint keneviri, 2 ruhsatsız tabanca ile 150 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Manavgat

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