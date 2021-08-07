Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından M.E.K, D.Y, R.D. ve M.D'nin İstanbul'dan getirdikleri uyuşturucuyu sentetik kağıda emdirerek satışını yaptıkları belirlendi.

Şüphelilere ait Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerindeki ikametlere eş zamanlı düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.E.K, D.Y, R.D. ve M.D. emniyete götürüldü.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz