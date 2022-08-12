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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

12.08.2022 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kaçakçılığına yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, doğu illerinden Antalya'ya yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine plakası belirtilmeyen bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, arka tekerleğe gizlenmiş 13 kilo 344 gram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan işlem başlatıldı.

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antalya polis uyuşturucu metamfetamin narkotik

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