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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda iki zanlı tutuklandı

ANTALYA HABERLERİ  | 22.10.2020 15:17 | Son Güncelleme

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda iki zanlı tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Cikcilli Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ve çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Operasyonda O.S. (34) ve R.K. (19) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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