YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

28.02.2022 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Sarılar Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği "Pars"ın da kullanıldığı operasyonda esrar, sentetik uyuşturucu ve Hint keneviri tohumu ile hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda şüpheliler T.K. ve M.B.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'de kış, kongre ve spor turizmi hareketli geçiyorTürkiye'de kış, kongre ve spor turizmi hareketli geçiyor
Sivas'ta sisin ardına gizlenen gün doğumu vatandaşlarca fotoğraflandıSivas'ta sisin ardına gizlenen gün doğumu vatandaşlarca fotoğraflandı
Sarıyer'de eşi tarafından bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldıSarıyer'de eşi tarafından bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı
Anahtar Kelimeler:
antalya Manavgat

Antalya Namaz Vakitleri 28 Şubat Pazartesi

İmsak
06:04
Sabah
07:23
Öğle
13:15
İkindi
16:25
Akşam
18:57
Yatsı
20:11
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kollarını gören inanmıyor! “Patlayacak gibi duruyor”

Kollarını gören inanmıyor! “Patlayacak gibi duruyor”

Yasak aşkta aylar sonra itiraf! “Sosyal mesafe kurallarını...”

Yasak aşkta aylar sonra itiraf! “Sosyal mesafe kurallarını...”

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

Kiev’den kaçışını anlattı! “Yeraltında uyuyup...”

Kiev’den kaçışını anlattı! “Yeraltında uyuyup...”

Ödüller sahiplerini buldu! Törene Ukrayna mesajı...

Ödüller sahiplerini buldu! Törene Ukrayna mesajı...

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.