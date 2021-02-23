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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki zanlı tutuklandı

23.02.2021 16:10 | Son Güncelleme:
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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki zanlı tutuklandı

Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E.Ö, C.A. ve Ö.B'nin temin ettikleri yüklü miktardaki uyuşturucuyu kente getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelilerin bulunduğu araç Antalya Expo Kavşağı'nda durduruldu. Araçta yapılan aramada 4 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan ikisi çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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