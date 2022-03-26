Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yeşilköy Mahallesi'nde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan ve sağlayanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda uyuşturucu ele geçirildi, şüpheliler N.E. ve İ.Ç gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan N.E. tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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