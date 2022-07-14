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Antalya'da yamaç paraşütü pilotları 15 Temmuz dolayısıyla gökyüzünde bayrak açtı

14.07.2022 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da yamaç paraşütü pilotları 15 Temmuz dolayısıyla gökyüzünde bayrak açtı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) akademisyen ve öğrencilerinden oluşan yamaç paraşütü pilotları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "Türkiye Aşkına" sloganıyla gökyüzünde Türk bayrağını dalgalandırdı.

ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Hava ve Doğa Sporları Kulübü üyesi akademisyen ve öğrenciler, Türk Hava Kurumu Alanya Şubesi, Alanya Sportif Havacılık Kulübü ve UluSky Tandem Yamaç Paraşütü üyeleri iş birliğinde 15 Temmuz etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte akademisyenler ve öğrenciler ALKÜ Abdurrahman-Nimet Alaattinoğlu Camisi önünde "Ay Yıldız Uğruna, Türkiye Aşkına" yazılı pankart açtı.

Akademisyen ve öğrencilerden oluşan yamaç paraşütü pilotları, Dinek mevkisi Hıdırellez Tepesi ve Yassı Tepe'sinde jandarma, polis, doktor ve çiftçi olmak üzere 6 farklı meslek grubuna yamaç paraşütü yaptırdı.

Uçuş sırasında şehit ve gaziler anısına gökyüzünde Türk bayrağı dalgalandıran yamaç paraşütü pilotları, uçuşun sonunda, Kleopatra Plajı'na iniş yaparak Türk bayrağı ve "Türkiye Aşkına" posteri açtı.

- ALKÜ Rektörü yamaç paraşütü pilotlarını telsizden tebrik etti

Etkinlik esnasında yamaç paraşütü pilotlarını telsiz aracılığıyla tebrik eden ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, "Vatanımızın istiklali ve istikbali uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve dua ile anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." dedi.

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antalya 15 temmuz bayrak

Antalya Namaz Vakitleri 14 Temmuz Perşembe

İmsak
04:01
Sabah
05:42
Öğle
13:08
İkindi
16:58
Akşam
20:24
Yatsı
21:58
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