Antalya’da yapılan duaya tüm vatandaşlar eşlik etti

Antalya’nın Serik ilçesinde yeni tip Korona virüsü (covid-19) salgınının bir an önce son bulması için cami hoparlöründen yapılan duaya, vatandaşlar da eşlik etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nca Türkiye’yi etkisi altına alınan Korona virüs salgının son bulması ve hastalığa yakalananların bir an önce iyileşmesi için Türkiye genelinde bütün camilerde dua okunmasına karar verildi. Alınan karar doğrultusunda, Serik’te yatsı ezanının ardından dua edildi.

Merkez Mahallesi’nde bulunan Tuzcuoğlu Camii’nde yatsı ezanının ardından cami imamı tarafından dua yapıldı. Anonsta, “"Kıymetli Müslümanlar, tedbirlere uyalım, evimizde kalalım ve dua edelim. Yüce Allah devletimizi ve milletimizi her türlü felaketten korusun. Ülkemizi ve dünyamızı bu salgından en kısa zamanda kurtarsın. Sağlık çalışanlarımızın ve hastalarımızın yardımcısı olsun” denildi.

Korona virüsünü önlemek için dezenfeksiyon çalışmaları yapan Serik Belediyesi ekipleri de yapılan duaya ’’Amin’’ diyerek, dualarının kabul olmasını diledi. Ekip çalışanı Gökhan Yetiş, "Bugünkü okutulmuş olan duaya, camilerimizi ilaçlarken, dezenfekte ederken, biz de bir dua ettik. Sağlık çalışanlarımıza, belediye çalışanlarımıza, tüm halkımıza sağlık sıhhat versin Rabbim. Biz de dua ya katıldık. Gece gündüz çalışıyoruz. İnşallah Rabbim, kısa zamanda bu süreci hep birlikte atlatmamızı nasip eder" şeklinde konuştu.