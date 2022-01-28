Antalya'da yıl boyunca üretim yapılan seralarda "zirai don" nöbeti

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN / SERVET TÜMER - Yılın 12 ayında yaş sebze ve meyve üretiminin yapıldığı Antalya'da üreticiler, ürünlerini soğuk havadan korumak için seralarda nöbet tutmaya başladı.

Türkiye'deki toplam örtü altı tarımın yüzde 40'ının yapıldığı kentte yetişen ürünler, yurt içi ve yurt dışı pazarında ilgi görüyor. 2021'de 600 milyon dolardan fazla yaş sebze ve meyve ihracatı gerçekleştiren Antalya'da, örtü altı tarımla yaz kış taze sebze ve meyve üretiliyor.

Ülke genelinde etkisini sürdüren soğuk hava, Antalya'daki üretimi de etkiliyor.

Hava sıcaklığının zaman zaman sıfırın altında 2-3 dereceye kadar indiği ve yaklaşık 30 yıl aradan sonra kar yağan kentte, sera üreticileri soğuktan olumsuz etkilenmemek için tedbirlerini artırdı.

Örtü altı tarım yapan üreticiler, Meteoroloji'den yapılan soğuk hava uyarıları doğrultusunda seralarında ısıtma, yağmurlama ve dumanlama yaparak ürünlerini korumaya çalışıyor. Gece gündüz seralarda nöbet tutan üreticiler, seralardaki ısıyı kontrol altında tutuyor.

Seralardaki gece nöbeti AA ekibince görüntülenen üreticiler, uyumamak için birbirlerini ziyaret ediyor, çay demleyip, sohbet ediyor.

- Antalya'da 310 bin dekar alanda örtü altı tarım yapılıyor

Tarım ve Orman İl Müdürü Gökhan Karaca, AA muhabirine, kentte 310 bin dekar alanda örtü altı tarımı yapıldığını ve ülke genelindeki toplam sera alanının yüzde 40'ının Antalya'da bulunduğunu söyledi.

Seralarda domates ve biber başta olmak üzere birçok sebze ve meyve üretiminin gerçekleştirildiğini anlatan Karaca, önemli miktarda da ihracat yapıldığını kaydetti.

Antalya'daki üreticilerin sadece ülke genelini değil, yurt dışındaki insanları da beslediğini ifade eden Karaca, ihracatın önceki yıla göre yüzde 20 oranında arttığını bildirdi.

Kentte hem üretimin hem de pazarın arttığını dile getiren Karaca, "İlimizde yayla seracılığı da gelişti, artık hem iç tüketimi hem ihracatı karşılamak için üreticilerimiz 12 ay boyunca örtü altı üretimi yapabiliyor. Belli ürünler örtü altına alınarak kışın da üretilebiliyor. Ancak bir haftadır ciddi bir soğuk hava yaşanıyor. Üreticilerimiz dondan korunmak için gece gündüz nöbet tutarak, ısıtmalarını yapıyorlar." diye konuştu.

Meteorolojik tahminler doğrultusunda üreticileri uyardıklarını ve çiftçilerin de ürünlerin zarar görmemesi için gerekli önlemleri aldıklarını belirten Karaca, "Şu anda hasar tespit olacak şekilde bir don olayı olmadı. Üreticilerimizin uyarılarımızı ve meteorolojik bilgileri takip etmelerini, en önemlisi de tarım sigortalarını ihmal etmemelerini öneriyoruz." dedi.

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır da örtü altı tarımda faaliyet gösteren üreticilerin seralarında yatıp kalktığını aktardı.

Üreticilerin seralarında yağmurlama, dumanlama ve ısıtma sistemleri yaparak zorlu bir mücadele yürüttüklerini ifade eden Çandır, "Ürünlerde bir rekolte kaybı olacak. 10 gün daha soğuk havanın devam edeceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde sebze ve meyveyi biraz pahalı tüketeceğiz." diye konuştu.

- Seralarda soba yakıp, sabaha kadar oturuyorlar

Serik ilçesi Belpınar Mahallesi'nde serada üretim yapan Beyazıt Işık, yıllar sonra ilk defa Antalya'da kar gördüklerini belirtti.

Havanın soğumasıyla seralarda tedbir almaya başladıklarını anlatan Işık, "Seramızda domates ve biber var. Hava sıcaklığı sıfırın altına indiği günlerde seralarda sobalarımızı yakıyoruz. Bölgede iş birliği içinde hareket ediyoruz. Havanın durumuna göre saat 20.00'den itibaren sırayla sobaları yakıyoruz. 15 gündür nöbet tutuyoruz. Sabaha kadar bekliyoruz, sobalara odun attıktan sonra 1,5 - 2 saatlik arada uyumamak için çayımızı demleyip, oturup sohbet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Deniztepesi Mahallesi Muhtarı Hasan Kirlioğlu da seraların ısısını belli bir derecenin altına düşürmemek için ellerinden geleni yaptıklarını bildirdi. Gerekli önlemi almadıkları takdirde bir yıllık emeklerinin boşa gideceğine işaret eden Kirlioğlu, soğuk hava etkisini kaybedinceye kadar nöbet tutmaya devam edeceklerini kaydetti.

