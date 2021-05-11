Antalya'da yurtlarda kalan öğrencilerden Filistin'e destek

Antalya'da Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda kalan öğrenciler, İsrail'in saldırılarına karşılık Filistinlilere destek olmak amacıyla ışıklarla "Kudüs" yazdı.
Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Elmalılı Hamdi Yazır Yurdu ve Şehzade Korkut yurtlarımızda kalan öğrencilerimiz tarafından Filistin halkına destek olmak için ışıklarla Kudüs yazıldı." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, yurtların oda ışıklarıyla ve bahçesinde yakılan ateşle "Kudüs" yazıldığı görseller paylaşıldı.
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