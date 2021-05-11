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Antalya'da yurtlarda kalan öğrencilerden Filistin'e destek

11.05.2021 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da yurtlarda kalan öğrencilerden Filistin'e destek

Antalya'da Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda kalan öğrenciler, İsrail'in saldırılarına karşılık Filistinlilere destek olmak amacıyla ışıklarla "Kudüs" yazdı.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Elmalılı Hamdi Yazır Yurdu ve Şehzade Korkut yurtlarımızda kalan öğrencilerimiz tarafından Filistin halkına destek olmak için ışıklarla Kudüs yazıldı." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, yurtların oda ışıklarıyla ve bahçesinde yakılan ateşle "Kudüs" yazıldığı görseller paylaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Kudüs Filistin

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