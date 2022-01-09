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Antalya'daki antik kentte kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

09.01.2022 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'daki antik kentte kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde antik kentteki elektrik kablolarını çalmaya teşebbüs ettikleri iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipler, Rhadiopolis Antik Kenti yakınlarında devriye görevi yaptıkları sırada, bazı kişilerin Antalya Müze Müdürlüğüne ait elektrik kablolarını çalmaya çalıştığını fark etti.

Ekipler, yaklaşık 280 kilogram ağırlığındaki elektrik kablolarını çalmaya teşebbüs eden A.K, C.M. ve V.M'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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