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Antalya'daki Aspendos Arena Gösteri Merkezi için tahliye kararı verildi

04.05.2022 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'daki Aspendos Arena Gösteri Merkezi için tahliye kararı verildi

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi, Anadolu Ateşi Dans Topluluğu'nun gösterilerinin sahnelendiği Aspendos Arena Gösteri Merkezi'nin tahliyesine karar verdi.

Serik ilçesi Köleler Mahallesi'nde Hüseyin Avni Aykol'a ait 25 dönümlük arazi, Anadolu Ateşi'nin gösterilerinin sahnelemesi için Anadolu Gösteri Eğitim Prodüksiyon ve Danışmanlık Şirketine kiralandı.

Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun, geçici olarak inşa edilen gösteri merkezinin 2017'de yıkımına karar vermesiyle arazi sahibi Aykol, şirketin alanda kurduğu yapıları tahliye etmesi için mahkemeye başvurdu.

Antalya 4'üncü Sulh Hukuk Mahkemesi'ndeki davada, arazinin tahliye edilmesi ve boş olarak davacıya teslimine karar verildi.

Şirket ise mahkemenin verdiği tahliye kararına itiraz ederek, bir üst mahkemeye başvurdu.

Bunun üzerine Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi, incelediği dosya kapsamında şirketin itirazını reddetti.

Üst mahkemenin itirazı ret etmesiyle Anadolu Gösteri Eğitim Turizm Animasyon Organizasyon Prodüksiyon ve Danışmanlık Şirketi'nin arazi üzerinde kurduğu Aspesdos Arena'nın kesin olarak tahliyesine hükmedildi.

Davacı Aykol'un avukatı Bengünil Işık, AA muhabirine, alanın tahliye edilmesi için şirkete 2018 yılında dava açtıklarını söyledi.

Mahkemenin, şirketin taşınmazın üzerindeki yapıları kaldırmasına, mülk sahibine iadesine kesin olarak karar verdiğini belirten Işık, "Şimdi tahliye işlemlerin başlaması için icra dairesine başvuracağız. Taşınmazın üzerine kurulan sahne, kulis çadırları, prefabrik ofisler gibi yapıların sökülerek arazinin mülk sahibine teslim edilmesini bekliyoruz." dedi.

Anadolu Ateşi Dans Topluluğu'nun gösterilerinin sahnelendiği Aspendos Arena Gösteri Merkezi, 8 Aralık 2020'de mahkeme kararıyla Serik Belediyesi tarafından mühürlenmişti.

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