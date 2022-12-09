Antalya'daki Patara Deniz Feneri'nin 4'üncü bölümü tamamlandı

Roma İmparatoru Nero'nun Patara'ya prestij eseri olarak yaptırdığı ve restorasyon kapsamında yeniden inşası titizlikle sürdürülen 2 bin yıllık antik deniz fenerini ayağa kaldırma çalışması, kazı heyeti başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık'ın koordinesinde sürüyor.

Antalya Vali Ersin Yazıcı, antik kenti ziyaret ederek restorasyon çalışmasını inceledi.

Çalışmalarla ilgili Yazıcı'ya bilgi veren Prof. Dr. Havva İşkan Işık, yaptığı açıklamada, prestij eserin aslının 6 bölümden oluştuğunu kaydetti.

"10 METREMİZ DAHA KALDI"

Restorasyon çalışmasının kısa sürede tamamlanacağını belirten Işık, "İnşaatı devam ediyor. Şu anda 16 metredeyiz, 10 metremiz daha kaldı. Deniz fenerinin 4'üncü bölümünü ayağa kaldırdık. Bölgede Osmanlı'nın ilk telsiz telgraf istasyonunda da çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Işık, Likya Birliği'nin uzun yıllar başkentliğini yapan Patara Antik Kenti'ndeki 2 bin yıl öncesine tarihlenen deniz fenerinin 6 metre çapında silindirik bir gövde şekilde mimari bir yapıya sahip olduğunu ifade etti.

Vali Yazıcı'ya, antik kenti ziyaretinde, Kaymakam Murat Öztürk ile Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da eşlik etti.

RESTORASYON VE İNŞA SÜRECİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'yi Patara yılı ilan etmesinin ardından 2 bin yılık deniz fenerinin ışığının yüzyıllar sonra yeniden yanması için çalışma başlatılmış, deniz fenerine ait 2 bin 595 orijinal yapı taşı, bölgedeki arkeolojik kazılar sonucu gün yüzüne çıkarılmıştı. Hazırlanan projenin ardından burada bulunan taşlar, bölgede kurulan "taş hastanesi"nde cerrah titizliğiyle elden geçirilmişti.

Yıkıntıdan çıkarılan taşların restorasyon uzmanları tarafından tek tek 3 boyutlu modellemeleri yapılmış, taşlar, deprem simülasyonuna yönelik 3D optik taramadan geçirilmişti. Ultrason taraması ile belirlenen kırık ve çatlak bölgeler de statik projeye uygun güçlendirme malzemesi konularak onarılmıştı. Fenerin 6 metre yüksekliğindeki podyumunun hazırlanmasının ardından vinçler yardımıyla kaldırılan taşlarla kule yükselmeye başlamıştı.

Fenerin 3'üncü bölümünde, İmparator Nero'nun "Ben imparator Nero. Bu feneri denizcilerin selameti için yaptım." ifadesi ile inşa tarihi ve hangi vali tarafından yaptırıldığının yer aldığı yazıt ile Yunus kabartması yerine konulmuştu.

Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, AA muhabirine, "Fenerin ışığı Cumhuriyetimizin 100. yılında yeniden yanacak. Yazıtında olduğu gibi bu feneri, ülkemizin, dünyanın selametli günleri için insanlığa teslim etmiş olacağız." ifadesini kullanmıştı.

Roma'nın en tanınan imparatorlarından Nero tarafından MS 54 yılında inşa ettirilen Patara Deniz Feneri'nin 1481'de Rodos depreminde sarsıntının etkisi ve oluşan tsunami ile yıkıldığı tahmin ediliyor.

