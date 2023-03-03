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Antalya'dan deprem bölgesine destekler sürüyor

03.03.2023 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından hem kente gelen hem de deprem bölgesindeki afetzedelere destekler devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye depremzedelerin barınma ve zaruri ihtiyaçlarını karşıladığı Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, çocuklar için kreş açmak amacıyla çalışmalara başladı.

Bölgede barınma, yemek, banyo, tuvalet, giyim bankası ile insani ihtiyaçları karşılamaya çalışan belediye, sosyal belediyecilik uygulamaları kapsamında mobil kuaför ekibini de bölgeye gönderdi.

Nurdağı ve İslahiye'de çalışmaları koordine eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Demir, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını belirtti.

Belediye ekipleri olarak Nurdağı'na gidip düzeni kurduklarını kaydeden Demir, "Konteyner ve çadırlardan bir yerleşke oluşturduk ve kurduğumuz aşevi ile vatandaşlarımıza yemek yardımı yapıyoruz. İshaliye'de de ayrıca bir aşevi kurarak yemek dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Mobil fırınımızla sıcak ekmek üretiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bölgede bulunan Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Güven Ulutekin ise 10 gündür Nurdağı'nda olduklarını, ihtiyaçları gidermeye çalıştıklarını aktardı.

3-6 yaş arası çocuklar için kreş yapma çalışmalarına başladıklarını anlatan Ulutekin, "Malzeme ve materyallerinin siparişlerini verdik. Amacımız sadece insanların karınlarını doyurmak ya da onları güvenli alanlarda barındırmak değil. Artık sosyal belediyeciliği de burada uygulamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Mobil Kuaförü de Akseki ve Kemer’de konaklayan 511 depremzedeye hizmet verdi.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANI ESEN'DEN DEPREMZEDELERE ZİYARET

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, kapılarını depremzedelere açan Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Antalya Şubesini ziyaret ederek burada kalanların ihtiyaçlarını dinledi.

Esen, yaşanan felaketin yaralarını sarmak için hem Antalya'da hem de deprem bölgesinde çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Kurdukları sosyal market ile ihtiyaçları gidermeye devam ettiklerini aktaran Esen, "Kentimize gelen afetzede yurttaşlarımıza yönelik hazırladığımız ücretsiz sosyal market ile dayanışmamızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

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