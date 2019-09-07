Antalyaspor 0 - 0 Alanyaspor

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'deki Regnum Carya Otel'in sahasında oynanan karşılaşmaya kırmızı-beyazlı ekip, Ferhat Kaplan, Tarık Çamdal, Cissokho, Chico, Eren Albayrak, Hakan Özmert, Mert Çölgeçen, Harun Alpsoy, Chahechouhe, Harun Kavaklıdere ve Dala ilk 11'i ile çıktı.
Alanyaspor ise Marafona, Nsakala, Tzavellas, Welinton, Caulker, Tayfur Bingöl, Ceyhun Gülselam, Onur Bulut, Bakasetas, Veysel Sarı ve Bammou ilk 11'i ile sahada yer aldı.
Karşılıklı ataklarla geçen maçta, takımlar son vuruşlarda başarılı olamayınca karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı. Maçın 75. dakikasında sakatlanan Alanyasporlu oyuncu Nsakala, sahada yapılan müdahalenin ardından sedyeyle oyun alanından çıkarıldı.
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