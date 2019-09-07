SPOR

Antalyaspor 0 - 0 Alanyaspor

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 07.09.2019 20:55 | Son Güncelleme

Süper Lig takımlarından Antalyaspor ile Alanyaspor arasında oynanan hazırlık maçı golsüz eşitlikle sona erdi.

Antalyaspor 0 - 0 Alanyaspor

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'deki Regnum Carya Otel'in sahasında oynanan karşılaşmaya kırmızı-beyazlı ekip, Ferhat Kaplan, Tarık Çamdal, Cissokho, Chico, Eren Albayrak, Hakan Özmert, Mert Çölgeçen, Harun Alpsoy, Chahechouhe, Harun Kavaklıdere ve Dala ilk 11'i ile çıktı.

Alanyaspor ise Marafona, Nsakala, Tzavellas, Welinton, Caulker, Tayfur Bingöl, Ceyhun Gülselam, Onur Bulut, Bakasetas, Veysel Sarı ve Bammou ilk 11'i ile sahada yer aldı.

Karşılıklı ataklarla geçen maçta, takımlar son vuruşlarda başarılı olamayınca karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı. Maçın 75. dakikasında sakatlanan Alanyasporlu oyuncu Nsakala, sahada yapılan müdahalenin ardından sedyeyle oyun alanından çıkarıldı.

PARTNERSinan Akçıl ile Burcu Kıratlı boşandıSinan Akçıl ile Burcu Kıratlı boşandı
'Çok zor bir maç oynayacağız''Çok zor bir maç oynayacağız'
TFF'den 19:05 açıklamasıTFF'den 19:05 açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor alanyaspor

En Çok Okunan Haberler

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

'Perşembe günü inanıyorum ki faiz daha da düşecek'

'Perşembe günü inanıyorum ki faiz daha da düşecek'

12 Dev Adam pes etmedi

12 Dev Adam pes etmedi

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı şoku

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı şoku

Ozan Kabaka geri döndü

Ozan Kabaka geri döndü

Abdullah Avcı'dan Quaresma itirafı

Abdullah Avcı'dan Quaresma itirafı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Fenerbahçe'den bir transfer daha

Fenerbahçe'den bir transfer daha

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalyaspor 0 - 0 Alanyaspor

Ne Antalya, ne Alanya

Yücel İldiz: Çok zor bir maç oynayacağız

'Çok zor bir maç oynayacağız'

TFF'den 19:05 açıklaması

TFF'den 19:05 açıklaması

Denizlispor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Denizlispor'da Konyaspor mesaisi

BtcTurk Yeni Malatyaspor: 2 - Alanyaspor: 3

Ligin yeni lideri Alanyaspor

Fenerbahçe 1 - 1 Trabzonspor

Kadıköy'de nefes kesen maç!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.