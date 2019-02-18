Antalyaspor 0 - 1 Medipol Başakşehir

Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın son maçında Antalyaspor ile Başakşehir karşılaştı. Maça hızlı başlayan Başakşehir'de 10. dakikada Arda Turan'ın volesini Boffin kurtardı.

Dakikalar 18'i gösterdiğinde Antalyaspor'da Amilton mutlak gol pozisyonunu değerlendiremezken, 29'da bu kez Mevlüt'ün kafa vuruşunda top Mert'te kaldı.

33'te İrfan Can'ın asistinde Başakşehir'in devre arası transferi Kudriashov golü attı ve ilk yarı tek golle sona erdi.

İkinci devre kalesini gole kapatmayı başaran Başakşehir, maçı da 1-0'lık skorla kazanmayı başardı. Bu sonuçla Başakşehir puanını 48'e yükseltirken, Antalyaspor ise 29 puanda kaldı.



